Météo : fortes chaleur et humidité sur tout le territoire

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui encore, c’est une journée chaude et humide qui attend les sud-Coréens.Dans les villes principales comme Séoul, Incheon, et Daegu les températures matinales ont atteint ce vendredi les 26 °C. Daejeon et Gwangju ont quant à elles profité d’une matinée un peu plus fraîche avec 25,3 et 25,6 °C, ce qui n’est pas le cas pour les villes du sud-est comme Ulsan et Busan, où les températures sont montées jusqu’aux 26,9 et 27,4 °C. Alors que les températures réelles maximales attendues dans la journée se trouvent entre les 30 et 35 °C, les températures ressenties seront quant à elles autour des 35 °C sur tout le territoire.Avec un indice UV « très élevé », quelques minutes d'exposition au soleil pourrait causer des brûlures sur la peau.Les températures baisseront pendant un certain temps avec les averses qui tomberont ici et là. On s'attend toutefois à une remontée des températures très rapide après ces épisodes pluvieux.