L’économie nord-coréenne continue de se rétrécir

Photo : YONHAP News

L’économie nord-coréenne s’est rétrécie en 2022 pour la troisième année consécutive. Selon les estimations publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), sa croissance économique aurait reculé de 0,2 % sur un an.En 2019, la croissance était de 0,4 % avant de chuter à -4,5 % en 2020 et de rebondir à -0,1 % l'année suivante. Le revenu national brut (RNB) au Nord s’est établi à 36 700 milliards de wons, soit un soixantième de celui du Sud. Le RNB par habitant au nord du 38e parallèle s’est élevé à 1,43 million de wons. Cela ne représente qu'un trentième de celui de son voisin du Sud.La banque centrale sud-coréenne explique que, malgré l’atténuation des restrictions sanitaires liées au COVID-19 et la hausse du commerce extérieur nord-coréen, les répercussions des sanctions économiques contre le régime de Kim Jong-un ainsi que la fermeture des frontières ont toujours persisté. L’aggravation des conditions météorologiques serait aussi l’une des causes de la baisse de sa croissance.Sans compter le commerce intercoréen, les échanges commerciaux du pays communiste, ont atteint 1,59 milliard de dollars en 2022, soit une hausse de 122,3 % en glissement annuel. Les exportations ont crû de 94 % atteignant les 160 millions de dollars. Quant aux importations, elles sont montées en flèche avec 126 % de croissance atteignant 1,43 milliard de dollars.