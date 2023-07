Photo : YONHAP News

Le président de la République a choisi Lee Dong-kwan, son conseiller spécial pour les relations externes, comme président de la Commission de la communication (KCC).Kim Dae-ki, le secrétaire général du bureau présidentiel, a annoncé aujourd’hui que le candidat est une personne capable de gérer les enjeux d’Etat dans le domaine de la radio-télé diffusion et de la communication.Après l'annonce, l’ancien journaliste a promis faire de son mieux afin de restaurer un écosystème de médias juste et de créer un environnement qui permet une communication libre. Il a ajouté qu’il fera de la Corée du Sud un pays puissant médiatiquement parlant, à travers la réforme des réglementations et de moyens politiques.