La Corée du Sud est touchée par de fortes chaleurs

Photo : YONHAP News

Suite à la chaleur suffocante continue depuis la fin de la saison des pluies, de nombreux cas graves de personnes souffrant des chaleurs extrêmes et des décès liés à la canicule ont été recensés en Corée du Sud.Selon l'Administration coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA), un total de 178 personnes affectées par les fortes chaleurs ont été enregistrées du 26 et 28 juillet derniers. Ce qui fait que depuis le 20 mai, le nombre total de cas enregistrés a atteint 938 dont trois morts présumés provoqués par cette cause.Les probabilités sont élevées pour que le chiffre des décès explose en fin de cette semaine, du fait que les causes des décès dus aux fortes températures ne sont pas révélées immédiatement.Principales victimes de ce phénomène, les agriculteurs âgés. La province de Gyeongsang du Nord a comptabilisé quatre victimes liées à la chaleur rien que pour samedi dernier. Il s'agit de personnes âgées entre 70 et 90 ans qui travaillaient dans des champs. La province de Gyeongsang du Sud a déploré deux morts pour les mêmes raisons.Et ce fléau touche tout le territoire. On compte également des victimes dans les provinces de Gyeonggi, de Chungcheong du Nord et de Jeolla du Nord.Le pays a ainsi recensé douze décès présumés liés à la canicule, ce qui porte le nombre de morts survenus le week-end dernier à 15.Les vacanciers fuyant les chaleurs urbaines ne sont pas épargnés. Un quadragénaire a péri noyé dans une rivière située dans la province de Gangwon en cherchant à sauver son fils qui lui-même était en train de se noyer. En fait, dans cette région très fréquentée pendant les vacances d'été, trois morts ont été enregistrés au cours du week-end dernier, ce qui porte le total des victimes d’accident mortel à cinq sur le plan national.Ce n'est pas tout. Dans certains quartiers urbains, des habitants ont souffert de coupures d'électricité, en raison de la forte demande énergétique liée à l'utilisation de climatiseurs.Météo Corée a par ailleurs prévu que la canicule allait se poursuivre pour un certain temps avec des températures maximales ressenties comprises entre 33 et 35 degrés celsius.