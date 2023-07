Les transports de Séoul sont perturbés par les fortes averses

Photo : YONHAP News

La municipalité de Séoul, déjà sous alerte à la canicule, a été touchée hier après-midi par de fortes pluies.Selon Seoul Metro et Korail, la compagnie nationale des chemins de fer du pays, la ligne 1 du métro séoulien a été fortement perturbée hier soir vers 18h50 entre la station de Séoul et celle de la mairie de Geumcheon, par des pluies diluviennes. Les trains à grande vitesse et les trains ordinaires n'ont pas pu eux non plus circuler entre les gares de Yeongdeungpo et de Guro.Interrompues en fin d’après-midi, leur retour à la normale s’est effectué vers 19h15.Dans ce quartier, l'accès à plusieurs tronçons de routes a été interdit hier en fin d'après-midi avant que l’interdiction ne soit levée dans la soirée vers 22h.L'arrondissement de Yeongdeungpo a recensé six commerces inondés.En fait, toutes ces perturbations ont été très localisées et se sont concentrées dans la partie ouest de la capitale, où sont tombées plus de 76 mm de précipitations par heure. Les arrondissements situés dans l'est de Séoul, en revanche, n'ont pas vu une goutte de pluie.Dans la nuit, la veille aux averses a été levée sur toute la capitale, mais l'avertissement à la canicule est toujours maintenu.