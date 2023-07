Bureau présidentiel : le sommet Séoul-Washington-Tokyo renforce la coopération tripartite

Photo : YONHAP News

Le sommet trilatéral entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon aura lieu le 18 août prochain au camp David, la villégiature du président américain, située à 100 km de la ville de Washington D.C. C'est ce qu'a annoncé samedi dernier le porte-parole du bureau présidentiel de Yongsan.Selon Lee Do-woon, cette rencontre proposée par Joe Biden lors du G7 tenu en mai dernier à Hiroshima au Japon, constituera une occasion de discuter de la réponse conjointe aux menaces nucléaire et balistique nord-coréennes et la coopération en sécurité économique, entre autres.Le haut officiel a souligné que pour les leaders des trois alliés, il s'agit de la 1re rencontre à réaliser dans un cadre uniquement créé pour cet événement. En effet, trois hommes se sont déjà entretenus plusieurs fois en marge de conférences multilatérales.Lee a indiqué que camp David était considéré comme un haut lieu diplomatique, qui permet de longues discussions franches entre le chef d'Etat américain et ses homologues invités. Et d'ajouter que le prochain sommet tripartite montera d'un cran le niveau de collaboration basée sur les valeurs partagées et renforcera l'engagement des trois pays à promouvoir la sécurité et la prospérité régionales tout comme mondiales.C'est la 1re fois que le président de la République est invité à la résidence secondaire du président américain depuis le sommet bilatéral tenu en 2008 entre Lee Myung-bak et George W. Bush.