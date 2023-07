Rencontre diplomatique en Turquie : renforcement des relations Séoul-Ankara dans divers domaines

Photo : YONHAP News

Le 29 juillet, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s'est entretenu avec son homologue turc, Hakan Fidan, à Ankara, la capitale de la Turquie. Ce tête-à-tête avait pour but de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays dans plusieurs secteurs tels que l'industrie de la défense, l'énergie nucléaire et l'infrastructure.À l'issue de cette rencontre, lors d'une conférence de presse, Park Jin a exprimé la volonté d’entretenir les échanges bilatéraux de haut niveau, notamment en organisant des sommets, afin de consolider leur relation, intensifiée suite à la réunion des chefs d'État de l'OTAN l'année dernière. La veille, le chef de la diplomatie avait été reçu par le président turc Erdogan, qui a émis le souhait d'une visite du président Yoon Suk-yeol.Par ailleurs, concernant la scène internationale, les discussions ont porté sur la coopération au sein du Groupe MIKTA (Mexique, Indonésie, République de Corée, Turquie et Australie). Park a également abordé les défis persistants liés aux lancements de missiles balistiques intercontinentaux de la Corée du Nord, sollicitant le soutien continu de la Turquie.Outre sa déclaration lors de la conférence, le chef de la diplomatie a prononcé un discours en turc et a chaleureusement félicité la République de Turquie pour son 100e anniversaire. Il a également exprimé sa gratitude envers le pays eurasiatique pour son soutien pendant la guerre de Corée. De son côté, Fidan a tenu à exprimer ses remerciements pour l’aide humanitaire lors du séisme en février 2023. Il a également salué la Corée du Sud pour son élection en tant que membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations unies (CSNU).Dans le cadre de sa tournée européenne, débutée le 26 juillet dernier, Park se rend aujourd'hui en Italie pour discuter de l'expansion de la coopération économique, notamment dans les domaines de l'avenir tels que l'espace et l'aéronautique.