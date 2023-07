Autorité des professeurs : 30 000 enseignants demandent la normalisation de l'éducation publique

Photo : YONHAP News

Une jeune enseignante d’une école primaire de Séoul s'est suicidée le 18 juillet dernier. Depuis, pour demander de protéger l'autorité des professeurs et de normaliser l'éducation publique du pays, quelques 30 000 enseignants se sont rassemblés samedi dernier en plein cœur de Séoul.Pas même la forte chaleur qui s'abat sur la capitale depuis une semaine n'a pu empêcher cette 2e manifestation organisée depuis la mort tragique de l'institutrice. Le rassemblement était par ailleurs volontaire, et non pas organisée par un quelconque syndicat.Les enseignants, tous vêtus en noir, ont partagé des cas de violence de l'autorité des professeurs pour demander un environnement éducatif plus sûr et un amendement de la loi sur la maltraitance aux enfants. En effet, les professeurs sont souvent dénoncés même s'ils sont dans leurs droits.Pendant le rassemblement, un manifestant qui travaille en école primaire depuis 21 ans a fait part d’une tentative de suicide après avoir été accusé de mauvais traitement sur enfants. Un autre a avoué ne plus recommander le métier d'enseignant à ses élèves, avant d'ajouter que les mots violents et les insultes envers les professeurs constituaient un acte de meurtre mental de ces derniers et sapaient l'ambition des jeunes qui souhaitent le devenir.De leur côté, 102 professeurs de l'université nationale d’éducation de Séoul ont publié une « déclaration pour la normalisation de l'éducation nationale ». Ils se sont également engagés à créer un institut sur les droits de l'Homme du corps enseignant.Dans ce contexte, un rapport sur les suicides du corps professoral a été rendu public par une députée du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle.De janvier 2018 à juin 2023, 100 professeurs d’écoles publiques se sont donné la mort dont 57 instituteurs du primaire. 70 décès sont de cause inconnue mais 16 sont dus à des dépressions ou à des troubles paniques.Ce nombre n'a cessé d'augmenter en passant de 14 en 2018 à 22 en 2021, avant de légèrement baisser en 2022 avec 19 morts. Mais pour 2023, onze décès ont déjà été enregistrés rien que pour le 1er semestre.