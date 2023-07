Annonce officielle du prochain sommet Séoul-Washington-Tokyo

Photo : YONHAP News

Le sommet trilatéral entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon aura lieu le 18 août prochain au camp David, la villégiature du président américain.C'est ce qu'a annoncé la Maison blanche comme l'a fait le bureau présidentiel de Yongsan.Selon John Kirby, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale (NSC) américain, les trois alliés salueront le nouveau chapitre de leur relation tripartite ainsi lancé, tout en réaffirmant leur amitié de longue date.Les discussions porteront notamment sur la réponse aux menaces nord-coréennes et la coopération dans l'Indopacifique pour contrecarrer la Chine. L'ordre du jour sera d'ailleurs complété avec des questions sécuritaires dont la guerre en Ukraine sans oublier l'économie et l'environnement.Le haut fonctionnaire américain a souligné que le dossier nord-coréen donnerait la priorité au renforcement de la coopération militaire trilatérale, autrement dit les opérations et les entraînements conjoints.Cette rencontre a été proposée par le président américain lors du G7 tenu en mai dernier à Hiroshima au Japon. Il s'agit du 1er sommet à tenir au camp David depuis l'investiture de Joe Biden.C'est la 1re fois aussi qu'un président sud-coréen est invité à cette résidence présidentielle en 15 ans, depuis le sommet bilatéral tenu en 2008 entre Lee Myung-bak et George W. Bush.