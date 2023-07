Relations trilatérales : la Corée du Nord, la Chine et la Russie réaffirment leur partenariat à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le 28 juillet, à l'occasion de la « journée de la victoire », le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a rencontré une délégation chinoise de haut niveau en visite à Pyongyang. Il a exprimé sa profonde gratitude pour la lettre amicale de son homologue chinois, Xi Jinping.Accueillant chaleureusement Li Hongzhong, vice-président du Comité permanent de l'Assemblée populaire de Chine, le leader nord-coréen a souligné que son pays conserverait à jamais les mérites laissés par les sacrifices de l'Armée des volontaires du peuple chinois.Dans la lettre remise, Xi Jinping a rappelé qu'il y a 70 ans, les soldats de l'armée chinoise avait combattu aux côtés de leurs camarades nord-coréens, remportant une victoire contre l'agression américaine. Il a affirmé que malgré l'évolution des contextes internationaux, les relations sino-nord-coréennes seraient préservées pour un développement mutuel.Lors de la réception qui a suivi, Li Hongzhong et Kim Yo-jong, la puissante sœur du leader nord-coréen ont prononcé des discours.Selon la chaîne centrale nord-coréenne, les deux gouvernements visent à faire avancer de manière proactive leur coopération solidaire, et cherchent à la faire progresser vers de nouveaux sommets.Pendant ce temps-là, Séoul et Washington ont mené des exercices anti-sous-marins en mer au sud de l'île de Jeju en réponse à d'éventuelles incursions nord-coréennes. Le sous-marin à propulsion nucléaire américain, l'USS Annapolis, arrivé sur place le 24 juillet, a accompli sa mission principale.Selon Yang Mu-jin, professeur spécialisé sur la Corée du Nord, la relation trilatérale entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie est devenue plus claire à l’occasion de ce 70e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée. Et Pyongyang se focaliserait sur la coopération politique avec la Chine et celle militaire avec la RussieQuant à la présence du ministre russe de la Défense lors de la célébration de la « journée de la victoire », le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a affirmé qu'il s'agissait pour Moscou de sécuriser les armes nécessaires à la guerre en Ukraine.