Taux de natalité en baisse : la Corée du Sud va recourir à du personnel d'aide aux familles étranger

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé d'accueillir au 2e semestre 100 aide-ménagères étrangères, afin de lutter contre la baisse de la natalité.Le ministère de l'Emploi et du Travail a révélé aujourd'hui un projet-pilote relatif à l'accueil des travailleurs étrangers de tâches domestiques. Au total, 100 professionnels étrangers seront employés chez des couples ou des familles monoparentales, âgé de 20 et 40 ans, avec enfants. Les femmes enceintes pourront recourir à ce système.Le gouvernement devrait orienter ses recherches d’effectif vers les Philippines, un pays doté d’un système de certification du personnel d'entretien ménager. Pour chaque candidature, il examinera l'expérience professionnelle, les connaissances de base, les compétences langagières, et vérifiera le casier judiciaire des candidats souhaitant travailler au pays du Matin clair.Sera offerte avant et après l'entrée sur le sol sud-coréen une formation linguistique et culturelle ainsi que sur le code du travail et les savoirs de soins aux enfants.Les étrangers ainsi engagés effectueront des tâches ménagères et de garde d’enfants et ils ne seront pas autorisés à héberger à la même adresse que le lieu de travail.Le ministère confiera l'exécution du projet-pilote à un prestataire, sélectionné par appel d'offres. Le prestataire qui signera un contrat avec un travailleur étranger, devra impérativement lui fournir un logement.Au niveau du salaire, celui-ci sera calculé en fonction du revenu minimum au même titre que les employés sud-coréens.Une fois approuvé au 3e trimestre 2023 par la Commission des politiques sur les ressources humaines étrangères, le plan sera mis en œuvre.