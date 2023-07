COVID-19 : rebond inquiétant des nouveaux cas positifs

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas positifs au COVID-19 a atteint 253 825 pour la 3e semaine de juillet. Il s’agit d’une augmentation de 35,8 % en une semaine. Et cela représente une 4e hausse consécutive hebdomadaire.En plus, 47 029 nouveaux contaminés ont été enregistrés le 19 juillet, un record depuis le 11 janvier. Si cette tendance se poursuit, la Corée du Sud pourrait enregistrer plus de 50 000 nouveaux cas quotidiennement très prochainement.De l’avis des spécialistes, cette évolution est inquiétante à cause de la levée des restrictions sanitaires et l'affaiblissement de l'immunité face aux nouveaux variants du virus. Et selon eux, il y aurait en réalité beaucoup plus de cas positifs d'autant que l’intérêt pour se faire dépister a diminué ces derniers mois.Malgré ce contexte, les mesures anti-pandémiques vont être atténuées au pays du Matin clair. Il est également probable qu'en août, au plus tôt, le COVID-19 soit classé dans la catégorie 4 des maladies infectieuses. Ce qui signifie qu'il n'y aura plus de surveillance totale mais un contrôle sur les échantillons, ni de recensement national des cas positifs. Le dépistage et le traitement médical seront à la charge des bénéficiaires.Le gouvernement envisage de faire en octobre prochain la campagne du nouveau vaccin renforcé surtout contre les variants XBB d'omicron. La vaccination sera gratuite pour toute la population et administrée avec le vaccin antigrippe.