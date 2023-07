Taux d'emploi chez les seniors : une hausse de 9 % en cinq ans

Photo : YONHAP News

Au cours des cinq dernières années, le taux d'emploi chez les personnes âgées de plus de 65 ans a augmenté de manière constante, avec une moyenne annuelle de 9 %. Ce chiffre dépasse de dix fois celui de l'ensemble de la population sud-coréenne pour la même période.Selon le service d'informations sur l'emploi de Corée (Keis), le taux d'emploi chez les seniors a atteint un record de 36 % en 2022, marquant une hausse continue depuis 2018. Leur nombre était de 3,365 millions. En particulier, a été observée une augmentation importante chez les octogénaires de 16,5 %.Toujours d’après le Keis, ces chiffres importants sur le marché du travail s’expliquent par le niveau relativement bas des retraites, explique le Keis. En effet, plus de la moitié des personnes âgées actives, soit 52 %, ont déclaré travailler pour compléter leurs revenus. Seulement 8 % d’entre elles ont dit vouloir travailler aussi longtemps que leur santé le permettrait.Quant aux salaires mensuels, ils diminuent avec l'âge. Alors que le salaire moyen à la fin de la soixantaine est de 1 030 000 wons, il dégringole à 370 000 pour les personnes à la fin de soixante-dix ans, et à 230 000 pour les octogénaires. Ces chiffres sont équivalents respectivement à 735 euros, 265 euros et 165 euros.En ce qui concerne la corrélation entre leur travail actuel et leurs expériences passées, 38 % des seniors ont déclaré un lien étroit, tandis que 35 % ont répondu aucun lien.