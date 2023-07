Canicule : la Corée du Sud déplore 15 morts le week-end dernier

Photo : YONHAP News

Les fortes chaleurs ont causé quinze morts le week-end dernier en Corée du Sud. Les victimes sont pour la plupart des agriculteurs âgés.Le centre de lutte anti-incendie de la province de Gyeongsang du Nord a recensé sept personnes âgées mortes à cause des chaleurs étouffantes dans cette région durant les deux jours de ce week-end. Ces derniers travaillaient dans des champs et leur température corporelle était très haute, environ 39ºC.La province de Gyeongsang du Sud a déploré trois morts pour les mêmes raisons. Les provinces de Gyeonggi, de Chungcheong du Nord et de Jeolla du Nord ont comptabilisé un décès, respectivement.Au total, 15 morts liés à la canicule ont été signalés en Corée du Sud samedi et dimanche.Selon l'Administration coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA), un total de 73 personnes affectées par les fortes chaleurs ont été recensées rien que pour hier et 6 morts ont été enregistrés pour samedi dernier.Face à la canicule meurtrière, les collectivités locales ont mis sur pied des mesures d'urgence.L'administration des parcs nationaux a décidé d'ouvrir au grand public souhaitant fuir les chaleurs 56 vallées dispersées dans 17 parcs nationaux jusqu'au 31 août.Dans la province de Gyeongsang du Nord, des campagnes contre la canicule seront menées pour protéger les personnes âgées et vulnérables de la grande chaleur. Une équipe de travail est également opérationnelle depuis le 20 mai et le restera jusqu'au 30 septembre.De son côté, la province de Jeolla du Nord a mis en place un système de surveillance des problèmes de santé liées aux fortes températures, en coopération avec 21 centres d'urgence locaux.La province de Gyeonggi injectera 39,3 milliards de wons, soit 28 millions d'euros, pour réduire les dommages des éleveurs d'animaux. Des fortifiants immunitaires, des brumisateurs ou des revêtements isolants seront distribués dans les élevages.La ville d'Incheon accordera 7 milliards de wons, une somme équivalente à 5 millions d'euros, pour alléger les factures d'électricité des classes les plus défavorisées et des centres de la protection sociale.