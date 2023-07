Séoul scrute de près un éventuel transfert d'armes nord-coréennes vers la Russie

Photo : YONHAP News

Sur un éventuel transfert d’armes nord-coréennes vers la Russie, reporté par plusieurs médias étrangers, le ministère sud-coréen de la Défense a fait savoir que son gouvernement surveillait de près la situation avant de demander un possible arrêt de transaction d’armement illégale pour préserver la paix et la sécurité mondiales.Le porte-parole du ministère a ainsi souligné aujourd'hui lors du point de presse régulier que tout commerce d'armes par la Corée du Nord était interdit en vertu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Selon certains médias, l'armée ukrainienne utiliserait des charges de roquette qu'elle aurait prises de l'armée russe. Sur ces engins seraient inscrits des mots en coréen.Les Etats-Unis ont condamné à plusieurs reprises la Corée du Nord d'avoir fourni des armes à la Russie via le transport maritime. Ce que Pyongyang et Moscou ont nié catégoriquement.Interrogé sur une éventuelle provocation nord-coréenne lors des « Ulchi Freedom Shield », un exercice militaire sud-coréano-américain, prévu le mois prochain, l'officiel a répondu que l'armée sud-coréenne maintiendrait une posture de défense maximale. Et d'ajouter que dans le pays communiste se déroulait actuellement un entraînement militaire estival.