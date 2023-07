Séoul dénonce le défilé militaire nord-coréen effectué pour le 70e anniversaire de l'armiste de la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a fait part de ses profonds regrets à propos du défilé militaire que la Corée du Nord a effectué le 27 juillet dernier, le jour du 70e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée.Le porte-parole du ministère de la Réunification a dénoncé le fait que l'Etat ermite avait commis non seulement une provocation militaire mais également cette manifestation de ses forces armées, au lieu de résoudre les difficultés que les habitants du Nord ont dans leur vie quotidienne. Et d'appeler Pyongyang à arrêter son développement nucléaire et à reprendre la voie de la dénucléarisation, de la paix et du progrès.Selon le ministère, le pays communiste aurait mis en scène des événements de ce 70e anniversaire, non pas pour faire la propagande politique adressée à son peuple, mais pour exhiber son amitié avec la Chine et la Russie.Sur un livre que le régime de Kim Jong-un a publié sur les droits de l'Homme en Corée du Sud, Gu Byeong-sam a expliqué qu'il n’est pas nécessaire de réagir à chaque geste de propagande, tout en soulignant que le texte nord-coréen n’avait rien à voir avec les normes partagées par la communauté internationale.En mars dernier, une maison d'édition placée sous la tutelle du Front uni a publié un livre de 95 pages qui exagérait les problèmes sud-coréens tels que le taux de suicide élevé, le chômage, les accidents du travail ou la discrimination envers les femmes et les personnes handicapées.Publié pour répondre au rapport sur les droits humains nord-coréens rédigé par Séoul, ce texte malveillant prétend également que les soldats américains stationnés au Sud détruisent la péninsule et commettent des crimes de toutes sortes.