NYAFF 2023 : Lee Hanee reçoit le « Best from the East Award »

Photo : YONHAP News

Au Festival du film asiatique de New York (NYAFF) 2023, la sud-Coréenne Lee Hanee a reçu le « Best from the East Award », un prix décerné au meilleur acteur, pour son rôle dans « Killing Romance ». C’est ce qu’a annoncé, hier, son agence de promotion Saram Entertainment.A la 22e édition de ce rendez-vous du 7e art qui se tient tous les ans dans la ville nord-américaine, deux films de l’ancienne Miss Corée ont été invités. « Killing Romance » donc, qui a été projeté en ouverture, et « Phantom ». Tous deux avaient été très bien reçus par le public.L’heureuse lauréate a exprimé sa gratitude tout en précisant que ces deux œuvres ont été réalisées dans des conditions difficiles durant la pandémie du COVID-19.L’année dernière, son compatriote Ryoo Seung-ryong avait déjà reçu cette récompense avec « Perhaps Love ».