Cho Hyung-dong : Yoon, Biden et Kishida se retrouvent grâce au rapprochement Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis a eu un échange hier avec les correspondants de son pays basés à Washington. Il a été largement question du prochain sommet entre Yoon Suk-yeol, Joe Biden et Fumio Kishida, prévu le 18 août à Camp David.Cho Hyun-dong a alors affirmé que la décision d’organiser cette nouvelle entrevue avait été rendue possible grâce au réchauffement des relations Séoul-Tokyo. Selon lui, ce rapprochement, qui est un « pied de tripode », a en fait permis aux trois pays de hisser leur coopération à un nouveau niveau.Le représentant sud-coréen a également évoqué le fait qu’il s’agira de leur première rencontre seulement à trois, et non pas d’une réunion en marge d’une conférence multilatérale. Avant d’ajouter que c’est aussi la première fois depuis sa prise de fonction, que le successeur de Donald Trump accueille un ou des dirigeants étrangers dans le lieu de villégiature des présidents américains.Les équipes de travail des trois nations mènent actuellement des concertations en vue de préparer le sommet. Elles discutent également de la possibilité de le tenir régulièrement, même si la décision finale sera prise par les trois leaders.L’ambassadeur Cho est revenu sur la réunion inaugurale du groupe consultatif nucléaire (NCG), qui a eu lieu le mois dernier à Séoul, ainsi que sur le déploiement, à cette occasion, à Busan, de l’USS Kentucky, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins américain. Pour le haut diplomate, ces deux événements illustrent la volonté ferme de Washington de mettre en œuvre son engagement de dissuasion élargie pour Séoul.