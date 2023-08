Le chef de la diplomatie sud-coréenne s’entretient avec son homologue italien à Rome

Photo : YONHAP News

En tournée européenne depuis mercredi dernier, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin a rencontré lundi son homologue italien Antonio Tajani à Rome.Lors de leur tête-à-tête, le chef de la diplomatie sud-coréenne a fait part de la volonté de Séoul de poursuivre sa coopération avec les pays du G7, dont l'Italie qui assure l'année prochaine la présidence. Les deux hommes ont affiché leur convergence de vue sur la nécessité pour leurs pays de collaborer étroitement dans le cadre des mécanismes multilatéraux comme l'Onu ou le G20. Ils ont notamment convenu de développer davantage les relations de coopération sud-coréano-italiennes à l'occasion du 140e anniversaire de l'établissement des liens diplomatiques bilatéraux, qui sera célébré l'année prochaine.Les deux ministres ont également promis d'assurer une compétition saine dans la course de leurs pays pour accueillir l'Exposition universelle 2030. Pour rappel, trois villes sont actuellement en lice pour l'organisation de cet événement : Busan, la deuxième grande ville du pays du Matin clair, Rome en Italie et Ryad en Arabie Saoudite. La ville hôte sera décidée en novembre prochain.Par ailleurs, les deux chefs de la diplomatie ont discuté des moyens de coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité économique, de l'aérospatiale, de la défense ou encore du semi-conducteur.Enfin, les deux hommes ont condamné les provocations balistiques sans précédent de la Corée du Nord. Le ministre sud-coréen a insisté sur la nécessité d'une réponse unie de la communauté internationale, et son interlocuteur a affirmé la volonté de son pays de s'y joindre.Park a ensuite participé à une table ronde avec des experts locaux en politique internationale à l'université Luiss située dans la capitale italienne. A cette occasion, il a expliqué l'objectif du gouvernement de Séoul de faire de la Corée du Sud un « Etat pivot mondial » et plaidé pour une coopération stratégique renforcée entre les deux nations.