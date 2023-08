Photo : YONHAP News

Le nombre de vues du clip «Ddu-du Ddu-du» du groupe féminin sud-coréen Blackpink sur YouTube a dépassé les 2,1 milliards. D’après YG Entertainment, sa maison de disques et agence de promotion, cet exploit a été réalisé, hier, à 16h27.«Ddu-du Ddu-du» détenait déjà plusieurs records, dont celui du clip de k-pop le plus visionné en 2018, l’année de sa sortie.Composé de quatre membres, Blackpink est l’artiste ou groupe qui possède le plus d’abonnés dans le monde sur ce site d’hébergement de vidéos et média social. Leur nombre s’élève actuellement à quelque 90 millions.