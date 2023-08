Linda Thomas-Greenfield évoque la possibilité d’accorder une aide humanitaire à Pyongyang

Photo : YONHAP News

A partir de ce 1er août et pour un mois, les Etats-Unis vont assurer la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations unies.A cette occasion, le club des correspondants étrangers à New York a invité l’ambassadrice américaine à l’Onu à s’exprimer lors d’une rencontre virtuelle qu’il a organisée hier.Interrogée sur la question de savoir si le dossier nord-coréen, plus particulièrement la pénurie alimentaire, sera débattu ce mois-ci, Linda Thomas-Greenfield a réaffirmé la volonté d’accorder une aide alimentaire humanitaire au pays communiste, si celui-ci l’accepte et rouvre ses frontières, cette question n’étant pas concernée par les sanctions internationales à son encontre.La représentante de la diplomatie de l’administration Biden à l’Onu a toutefois rejeté la faute de la crise alimentaire au nord du 38e parallèle sur les dirigeants du régime de Kim Jong-un, qui dépensent l’argent pour le développement d’armes au lieu de chercher à aider la population.Sans surprise, sur les violations des résolutions onusiennes par le royaume ermite, Thomas-Greenfield s’est montrée ferme. En effet, elle a martelé que « comme nous l’avons fait dans le passé, nous continuerons à faire part de notre préoccupation à cet égard et à demander aussi à Pékin et Moscou de conduire leur allié à adopter une attitude responsable vis-à-vis des droits humains et des résolutions des Nations unies ».Selon le règlement intérieur de l’organe, le pays qui en prend la tête fixe les sujets de débats ou annonce les travaux sur le mois.