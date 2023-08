Commerce extérieur : excédentaire pour le deuxième mois d’affilée

Photo : YONHAP News

En juillet, la balance commerciale de la Corée du Sud est restée dans le vert pour le deuxième mois consécutif. Les exportations ont accusé une diminution pour le 10e mois d'affilée. Mais le recul des importations a été encore plus important, en raison notamment de la baisse des prix de l'énergie et des matières premières. Ce qui a entraîné un solde excédentaire. C'est ce que révèlent les données publiées aujourd'hui par le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie.En détails. L'excédent commercial du pays du Matin clair s'est établi le mois dernier à 1,63 milliard de dollars. La balance commerciale avait été déficitaire entre mars 2022 et mai 2023 avant de devenir excédentaire en juin dernier.Le montant des exportations réalisées au cours du mois de juillet s'élève à 50,33 milliards de dollars. Il s’agit d’une baisse de 16,5 % en glissement annuel, tandis que celui des importations s'établit à 48,71 milliards de dollars. Soit, un recul de 25,4 % sur un an.Le montant mensuel des exportations continue de diminuer en glissement annuel depuis octobre 2022, soit depuis 10 mois d'affilée. Il s'agit de la plus longue période de baisse depuis celle enregistrée de décembre 2018 à janvier 2020. Les ventes des semi-conducteurs à l'étranger ont notamment connu une baisse en juillet pour le 12e mois consécutif en se contractant de 34 % sur un an.Le gouvernement estime que la tendance excédentaire se confirme grâce notamment à une embellie des exportations des produits phares du pays comme les automobiles. Cependant, le tassement prolongé des exportations sur le marché chinois et la baisse continue des ventes de puces électroniques assombrissent les perspectives.