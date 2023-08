Yoon Suk-yeol reçoit une délégation de la Chambre des réprésentants américaine

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier une délégation de huit députés américains, actuellement en voyage à Séoul, la première étape de leur tournée dans quatre pays d’Asie orientale.L’alliance et la coopération entre les deux pays ainsi que les défis régionaux et internationaux ont été au cœur de leur conversation. Yoon Suk-yeol a alors souhaité que son pays et les Etats-Unis, « alliés des technologies de pointe et des valeurs », travaillent en étroite collaboration pour faire preuve de leadership conjoint dans le monde.Le chef de l’Etat a également affirmé que les investissements et les échanges dynamiques des entreprises des deux nations contribuaient à la résilience et la stabilité de leur chaîne d’approvisionnement. Il a ensuite exhorté les élus américains à faire en sorte que les lois proposées par leur Congrès puissent doper la croissance à la fois du pays du Matin clair et des USA.En retour, le chef de la délégation, Jason Smith, a promis de ne pas compter ses efforts pour étoffer la coopération bilatérale. Le député préside actuellement la Commission des voies et moyens de la Chambre des représentants, qui a notamment des compétences sur les affaires fiscales et commerciales.Avant d’être reçue par le président Yoon, la délégation a rencontré le ministre de l’Industrie et du Commerce Lee Chang-yang. Au menu des discussions : la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) et celle visant à relancer l'industrie des semi-conducteurs aux USA, le CHIPS Act, ainsi que la coopération bilatérale en matière industriel et commercial.