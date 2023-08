Lutte contre le terrorisme : le gouvernement entend renforcer ses capacités

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé de mettre en place une série de mesures visant à renforcer les capacités anti-terroristes du pays. Ces nouveaux dispositifs ont été approuvés lors d'une réunion du comité national de lutte contre le terrorisme qui s'est tenue lundi sous la présidence du Premier ministre Han Duck-soo.Parmi ces mesures figurent l'intensification de la surveillance des personnes présentant un danger pour la sécurité, le blocage du financement du terrorisme, la mise en œuvre d'un système de réaction rapide face aux urgences ou encore le renforcement de la sécurité dans les installations susceptibles d'être visées par des terroristes.L'exécutif a notamment décidé d'installer dans les meilleurs délais, dans les aéroports et d'autres cibles potentielles des terroristes, des systèmes anti-drones capables de neutraliser les aéronefs sans pilote malveillants.Lors de la réunion d’hier ont également été examinés des moyens de réaction en cas de détection de substances dangereuses ou suspectes et ce dans le sillage de la récente découverte de colis mystérieux, survenue simultanément partout dans le pays.Le chef du gouvernement a appelé les organes concernés à œuvrer pour doter le pays de moyens de prévention systématiques et de réaction rapide adaptés face aux menaces terroristes, tout en rappelant que la sécurité des citoyens est la priorité numéro un de l'Etat.