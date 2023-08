Inondation mortelle du tunnel à Osong : Han Duck-soo propose le remplacement de plus de 60 fonctionnaires

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a suggéré hier au président de la République de remplacer le patron de l’Agence nationale chargée de la construction de la ville administrative de Sejong (NAACC), située dans le centre du territoire. Lee Sang-rae est épinglé pour sa responsabilité dans la récente inondation meurtrière du tunnel souterrain à Osong dans la région. Une tragédie qui a coûté la vie à 14 personnes.Han Duck-soo en a fait part trois jours après que le Bureau de coordination politique (OPC), placé sous son autorité, ait annoncé les résultats de son inspection sur les organismes responsables de la catastrophe.Han a également annoncé à Yoon Suk-yeol son intention de solliciter les chefs des collectivités locales concernées pour imposer les mêmes sanctions à un gouverneur adjoint de la province de Chungcheong du Nord et au maire adjoint de la ville de Cheongju. Sans oublier le directeur de l’agence de la police de Heungdeok, ainsi que 63 autres fonctionnaires, également pour leur négligence, qui aurait causé le drame.Pourtant, des voix s’élèvent dans la classe politique pour déplorer que seuls les petits fonctionnaires de terrain endossent la responsabilité, alors que les élus comme leur gouverneur et leur maire, élus pour un mandat garanti, doivent eux aussi le faire.Indépendamment de l’OPC, le Parquet poursuit sa propre enquête. Dans le cadre de cette investigation, il envisage d’auditionner prochainement tous ceux qui sont accusés de manquement de devoir. Parmi lesquels le gouverneur de Chungcheong du Nord, le maire de Cheongju et le numéro un de la NAACC.