Grippe aviaire : un nouveau cas détecté chez un chat

Un nouveau cas de grippe aviaire chez un chat a été signalé hier en Corée du Sud. Selon le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation, un félin qui vivait dans un refuge pour animaux dans l'arrondissement de Gwanak à Séoul a été diagnostiqué positif au virus hautement pathogène H5N1. L’animal est mort dans une clinique vétérinaire où il était pris en charge pour troubles respiratoires.Suite à la détection de ce nouveau cas d'influenza aviaire (IA) chez un mammifère, le ministère a mis en œuvre des mesures de nettoyage et de désinfection et lancé une enquête épidémiologique afin d'éviter la propagation du virus. Il effectue également une surveillance et une inspection des lieux de garde et d'élevage d'animaux situés dans un périmètre de 10 km du foyer. L'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) et la Ville de Séoul, de leur côté, identifient et surveillent les personnes ayant été en contact avec le chat contaminé.Ce cas intervient six jours après la détection de deux autres cas d'IA chez des chats dans un refuge pour animaux situé dans l'arrondissement de Yongsan, dans le centre de la capitale.Le ministère a fait savoir qu'il mènerait, du 1er au 20 août, des enquêtes sur les chats errants dans cinq villes et comtés proches des zones où des cas d'IA hautement pathogène ont été détectés, ainsi que dans 24 autres localités à haut risque de contamination.