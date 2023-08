25e Jamboree Scout Mondial : les participants souffrent de la canicule

Photo : KBS News

La 25e édition du Jamboree Scout Mondial s’est ouverte aujourd’hui à Saemangeum, dans la province de Jeolla du Nord. D’ici le 12 août, quelque 43 000 jeunes venus des quatre coins du monde doivent nouer des liens d’amitié et réfléchir à des questions internationales, notamment la crise climatique et la pauvreté.Mère Nature ne semble pourtant pas prête à donner un répit aux scouts. Car comme un peu partout actuellement au pays du Matin clair, la région du sud-ouest n’est pas épargnée par la canicule. Conséquences : parmi les participants, on compte déjà 11 victimes de la forte chaleur. Ce matin, quatre individus souffraient par exemple de forte fièvre tandis que quatre autres de déshydratation. Ces derniers sont tous rentrés sur le terrain de camping, après avoir été soignés à l’hôpital.Le comité d’organisation a fait savoir que des mesures allaient être prises afin de soigner comme il le faut les plus fragiles et pour prévenir les incidents en fournissant suffisamment d’eau et de sels minéraux.