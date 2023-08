Affaire Lone Star : le fonds d’investissement américain saisit à nouveau le CIRDI

Photo : YONHAP News

Nouveau rebondissement dans l’affaire économico-judiciaire qui oppose le gouvernement sud-coréen au fonds d’investissement américain Lone Star. Celui-ci n’a pas pris acte de l’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) pour déposer une demande d’annulation du verdict.Le ministère sud-coréen de la Justice, chargé de la bataille, a annoncé en avoir été informé samedi dernier par le secrétariat de l’institution. Celle-ci n’a pour autant pas précisé la raison pour laquelle le fonds américain a pris une telle décision.Le gouvernement sud-coréen, qui n’a pas obtenu gain de cause, entend lui aussi déposer une pareille demande. Il a jusqu’au 6 septembre pour le faire. Si les requêtes des deux parties sont acceptées par le CIRDI, une procédure d’arbitrage devra recommencer.L’affaire remonte à 2003. Cette année-là, Lone Star avait acquis une participation de contrôle dans la banque sud-coréenne Korea Exchange Bank (KEB) pour un montant de 1 380 milliards de wons, avant de la revendre au groupe bancaire Hana, également sud-coréen, neuf ans plus tard. Une opération de 3 900 milliards de wons, une valeur trois fois plus élevée que celle de 2003.Néanmoins, le fonds spéculatif a plus tard saisi le CIRDI, en mettant en avant que le gouvernement sud-coréen était illégalement intervenu dans la vente de la KEB, ce qui lui a occasionné d’importantes pertes.Le Tribunal de l’institution de la banque mondiale a accepté son argument pour condamner il y a un an la Corée du Sud à verser à Lone Star 280 milliards de wons, soit 4,6 % de la somme réclamée par le fonds.