Météo : la canicule se poursuit

Photo : YONHAP News

Comme hier et comme la semaine dernière, les températures sont toujours très élevées en Corée du Sud, malgré un ciel couvert. En ce premier jour du mois d’août, des averses au grès du vent sont attendues dans une grande partie du centre et du nord du pays.Si les températures ont tourné autour des 25 degrés dans la matinée, en début d’après-midi, le mercure s’est envolé. A 14 heures, il faisait entre 33 et 35 ºC sur toute la côte est. Dans le centre du pays, les températures affichaient même jusqu’à 36 ºC à Daegu, Daejon et Jeonju. A Séoul et dans la province qui l’entoure, le mercure fleuretait les 34 ºC.Pour cette nuit, préparez-vous à une nouvelle nuit tropicale. Les températures ne devraient pas descendre sous les 27 ºC.