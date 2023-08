BTP : Yoon Suk-yeol s’engage à éliminer les cartels

Photo : YONHAP News

Le président de la République a pointé du doigt les « cartels d'intérêts » dans le secteur du BTP comme responsables des défauts détectés dans la construction des parkings souterrains de plusieurs complexes d'appartements. Yoon Suk-yeol a fait ces remarques au cours du conseil des ministres qu'il a présidé ce matin.Le chef de l'Etat a affirmé que des défaillances avaient été constatées dans toutes les étapes de construction, allant de la conception jusqu'à la supervision des travaux. Il a ensuite ordonné une enquête exhaustive à l’échelle nationale des parkings en sous-sol des complexes résidentiels, construits à l'aide du système dit de « dalles plates ».Tout en martelant que la sécurité ne doit pas être reléguée au second plan au profit de l'argent, le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan a souligné que ces problèmes avaient commencé avant l'arrivée au pouvoir de son gouvernement et que les cartels d'intérêts qui en sont responsables devaient être démantelés.Ces propos interviennent au lendemain de la publication par le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports des résultats de son inspection effectuée sur 91 complexes d'appartements construits sous contrat avec la Korea Land and Housing Corpoartion (LH), utilisant la méthode des dalles plates. L’enquête ministérielle a révélé qu’une quantité insuffisante de barres d'armature d'acier avait été utilisée dans la construction des parkings souterrains de 15 de ces complexes.Lors du conseil des ministres, le numéro un sud-coréen a également évoqué la récente attaque au couteau de passants perpétrée dans le quartier de Sillim à Séoul, avant de demander au ministère de la Justice et à celui de la Santé et du Bien-être social d'élaborer des mesures pouvant permettre de prévenir de tels actes. Il s'est aussi exprimé sur la mort d'une institutrice qui a mis fin à ses jours dans l'école primaire où elle travaillait. Il a indiqué qu'une notification du ministère de l'Education, destinée à rétablir les droits et l'autorité des enseignants entrera en application dès la rentrée en automne.