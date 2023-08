Yomiuri Shimbun : des responsables gouvernementaux préconisent le début du rejet des eaux de Fukushima après le sommet de Camp David

Photo : YONHAP News

Au Japon, certains responsables gouvernementaux avancent l’idée selon laquelle le rejet en mer des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima devrait débuter au moins après le sommet entre leur Premier ministre et les présidents sud-coréen et américain, qui aura lieu le 18 août à Camp David. C’est le journal local Yomiuri Shimbun qui a publié aujourd’hui cette information.Selon l’influent quotidien, un haut responsable du ministère nippon des Affaires étrangères a indiqué à ce propos que ce serait raisonnable de sauver, si possible, la face de Yoon Suk-yeol, qui accepte de facto l’opération, alors que l’opposition sud-coréenne pourrait en profiter pour tirer à boulets rouges sur lui.Toujours selon le journal, le Premier ministre nippon persiste pourtant dans sa décision initiale, c’est-à-dire que son pays entamera le déversement cet été, plus précisément fin août, selon plusieurs médias nippons.Par ailleurs, l’agence Kyodo News a rapporté aujourd'hui que Kishida aurait un tête-à-tête séparé avec Yoon puis Joe Biden en marge de leur prochaine entrevue à trois.