Photo : YONHAP News

En ce premier jour du mois d’août, le principal indice de la place de Séoul (KOSPI) continue de progresser et a clôturé sa séance en hausse de 1,31 %, à 2 667,07 points (+34,49). Son vis-à-vis des technologies, le Kosdaq est moins gourmand et a progressé de 0,40 %, à 939,67 points (+3,70).Sur le marché des changes, le won sud-coréen continue de s’affaiblir face au billet vert. À la clôture des transactions, le dollar américain s’achète 1 283,80 wons (+9,02 wons).