Park Jin s’entretient avec Sergio Mattarella en Italie

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin, a été reçu hier par le président italien, Sergio Mattarella, dans le cadre de la dernière étape de sa tournée européenne. Lors de leur entretien, le chef de la diplomatie du pays du Matin clair a exprimé sa gratitude envers l'Italie pour avoir déployé des unités médicales pendant la guerre de Corée. En prévision du 140e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales l'année prochaine, les deux hommes ont également souligné l'importance des liens stratégiques et étroits entre leurs pays.A cette occasion, Park a également partagé la volonté de Séoul de poursuivre sa coopération avec les pays du G7, dont Rome assurera la présidence en 2024.En ce qui concerne Pyongyang, le ministre sud-coréen a abordé la nécessité d'une réponse internationale résolue et son soutien face aux provocations nord-coréennes. En réponse, le président italien a salué la politique ambitieuse de Yoon Suk-yeol visant la dénucléarisation complète de la Corée du Nord, la qualifiant de perspicace.Plus tôt, Park a effectué une visite officielle au Saint-Siège pour célébrer le 60e anniversaire des liens diplomatiques entre la Corée du Sud et le Vatican. Il a été accueilli par le cardinal Pietro Parolin et Paul Gallagher, qui sont respectivement secrétaire d'État et ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège.Pour marquer cet événement spécial, l'ambassade de Corée du Sud au Vatican prépare une série d'événements, dont l'installation d'une statue de Saint André Kim Taegon, le premier Coréen à avoir été ordonné prêtre, à l'extérieur de la majestueuse basilique Saint-Pierre. Un symposium est aussi prévu pour partager les résultats des recherches sur l'histoire des relations entre Séoul-Vatican.