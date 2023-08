Expo universelle 2030 : Yoon fait appel au soutien du Belize à la candidature de Busan

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre bélizien John Briceno se sont entretenus hier au Bureau présidentiel de Yongsan à Séoul.D’après le porte-parole de la présidence, le chef de l’Etat a demandé à cette occasion au pays d’Amérique centrale d’apporter son soutien à la candidature de la ville portuaire de Busan à l’exposition universelle 2030. Toujours d’après Lee Do-woon, lors de cette rencontre, le numéro un sud-coréen a fait part de son souhait d’augmenter les échanges bilatéraux, constatant que de plus en plus de touristes sud-coréens étaient présents au Belize.Ce n’est pas tout. Les deux leaders ont également convenu de développer le commerce et les investissements entre leurs nations et de renforcer leur coopération dans divers domaines, dont l'agriculture, la sécurité publique et le gouvernement électronique.Briceno a demandé le soutien technique de la Corée du Sud afin de numériser le système de gestion des transactions de son pays et d’établir un système international de certificat d'identification électronique. Il a par ailleurs remercié son hôte pour l’aide que Séoul leur avait apporté en matière de santé, d'éducation ainsi que de développement durant la pandémie de COVID-19.Le Premier ministre du Belize est venu en Corée du Sud à l’invitation de la ville de Busan, deux mois après sa dernière visite dans le pays.