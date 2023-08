Feux de forêt au Canada : Trudeau salue l'équipe de secouristes sud-coréens

Photo : YONHAP News

Une visite surprise. Le Premier ministre canadien est monté hier dans l’avion de retour de l'équipe de secours sud-coréenne en cas de catastrophe (KDRT), juste avant son décollage et partagé ce moment de rencontre sur les réseaux sociaux. Cette dernière s'est courageusement fait remarquer pour sa bravoure dans la lutte contre les feux de forêt ravageant le Canada.Reconnaissant envers les secouristes du pays du Matin clair, qui ont traversé le globe pour prêter main-forte, Justin Trudeau s'est exprimé en coréen pour dire « merci », assurant que leur contribution ne serait jamais oubliée.De son côté, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a partagé cette vidéo sur ses propres comptes, soulignant que cette opération conjointe était un nouveau chapitre de leur amitié de longue date.Rappelons que Séoul avait mobilisé 151 personnes, dont des employés de l'Agence nationale contre les incendies, du Service forestier de Corée (KFS) et du personnel médical, le 2 juillet dernier. Leur mission les avait menés dans la région du Québec, la zone la plus touchée par les feux, pour les contenir pendant un mois.Selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), jusqu’au 1er août, 1 024 incendies de forêt sévissaient à travers le territoire, dont 653 étaient toujours hors de contrôle.