Canicule record : niveau d'alerte maximal activé

Photo : YONHAP News

Face aux records à la pelle, le gouvernement a relevé, hier soir, le niveau d'alerte canicule au maximum. Le plan vigilance absolue est mise en place pour la première fois depuis 2019.A 18 heures, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a donc annoncé avoir montée le seuil d'alerte au niveau « rouge ». Cette dernière est déclenchée quand il est prévu que plus de 40 % du territoire connaîtra des températures de 35 °C ou plus, pendant au moins trois jours consécutifs.Le ministère a également signalé que le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) avait activé le plan du niveau 1, anticipant une augmentation croissante des incidents liés à la forte chaleur.Des instructions ont été données aux institutions concernées afin de minimiser les pertes humaines et matérielles. Les personnes défavorisées, les travailleurs sur chantiers et les agriculteurs d’âge avancé ont été désignés comme groupes à surveiller.Selon Météo-Corée, le pays sera sous une chaleur suffocante dans les jours à venir. Aujourd'hui, le thermomètre devrait grimper jusqu'à 37 °C à Milyang, 36 °C à Daegu, Gwangju et Gangneung, et 35 °C à Séoul et Daejeon, un niveau similaire à celui d'hier.