Pyongyang critique la nouvelle représentante spéciale des USA pour les droits de l'Homme en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La KCNA a critiqué aujourd’hui vertement la nouvelle représentante spéciale des États-Unis pour les droits de l'Homme en Corée du Nord, Julie Turner, la qualifiant de « femme maléfique ». Selon elle, cette Américaine d’origine coréenne aurait fomenté des campagnes hostiles à son égard et se serait immiscée dans les affaires internes du pays. L’agence de presse officielle du pays communiste dénigre ainsi les déclarations de la représentante américaine, soulignant qu'elle avait causé un préjudice considérable et durable à de nombreuses nations.La diplomate a consacré 16 ans de sa carrière au département d'État, se focalisant principalement sur les questions de droits de l'Homme au nord du 38e parallèle. Désignée représentante spéciale en janvier dernier, elle vient tout juste de sortir du processus d'approbation au Congrès, comblant un poste vacant depuis environ six ans, suite à l'administration Obama.Par ailleurs, le royaume ermite a également manifesté son mécontentement envers la France. Toujours à travers le même média, il a dénoncé le tout premier exercice conjoint entre les forces aériennes sud-coréennes et françaises, tenu fin juillet. Pyongyang l’a qualifié de « provocation militaire flagrante », accusant Paris de soutenir les velléités de Washington. Ajoutant que la France ferait mieux de cesser de gaspiller son énergie dans la région Asie-Pacifique.Rappelons que les 25 et 26 du mois dernier, les forces aériennes bilatérales ont effectué un vol au-dessus du parc commémoratif des Nations unies à Busan afin de commémorer le 70e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée.