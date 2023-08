Hyundai-Kia : envolée des ventes de véhicule écologique aux USA

Photo : YONHAP News

Les deux principaux constructeurs automobiles sud-coréens, Hyundai et Kia, continuent d’enregistrer de solide performance aux Etats-Unis, avec une augmentation de leurs ventes à deux chiffres au mois de juillet. Des très bonnes performances qu’ils doivent en grande partie à leurs véhicules écologiques.Parmi les deux, c’est surtout Kia qui a connu la plus forte hausse. Le nombre de ses ventes aux USA s’est élevé le mois dernier à 70 930 unités, soit une progression de 14 % par rapport à la même période de l’année dernière. C’est un record pour un mois de juillet. En particulier, les ventes des modèles Niro, Carnival, et Seltos ont bondi, augmentant respectivement de 384, 136, et 39 %. Les chiffres des ventes au détail sont également très bons. Elles atteignent les 66 485 unités. Il s’agit d’une augmentation de 13 % en glissement annuel.D’après Eric Watson, directeur général adjoint du service du commerce et des ventes chez KIA America Appoints, la croissance en continue des ventes en 2023 a été possible grâce aux nouveaux modèles qui correspondent à ce que les consommateurs recherchent.Du côté de chez Hyundai, à présent. En juillet, le nombre de voitures neuves vendues, toujours aux Etats-Unis, était de 66 527 unités, soit 10 % de plus par rapport à il y a un an. On notera également le très bon comportement des voitures écologiques qui ont fait bondir les chiffres du constructeur numéro un sud-coréen. Parmi lesquelles on retrouve la Santa Fe Hybrid (+205 %), Ont aussi été comptés un record de 61 745 voitures vendues au détail pour le mois de juillet, soit 2 % de plus que le mois précédent.Sur le segment des véhicules électriques, l’augmentation a été de 49 %, atteignant ainsi en un mois 20 % des ventes du groupe. Par type de véhicule, la part des SUV représente 73 % des ventes totales. Pour cette année, les ventes cumulées de Hyundai s’établissent déjà à 461 140. Il s’agit de 14 % de plus par rapport à la même période de l’année dernière.