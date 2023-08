Jamboree Scout Mondial : le mercure grimpe en flèche en amont de la cérémonie d'ouverture

Photo : YONHAP News

Le rassemblement quadriennal des scouts, le Jamboree Scout Mondial, a débuté hier à Saemangeum, dans la province de Jeolla du Nord. Ce soir, une cérémonie d'ouverture grandiose est prévue, alors qu’un obstacle de taille se présente : la vague de chaleur sans précédent qui s'abat sur tout le pays du Matin clair.L'événement, souvent surnommé les « Jeux olympiques culturels des jeunes », rassemble cette année plus de 43 000 participants venus de 159 pays différents. Ils doivent tous vivre ensemble sous des tentes jusqu'au 12 août, échangeant leurs cultures et expériences.Selon le comité d'organisation, la cérémonie d'ouverture prévue donc à 20h consistera en un serment, des discours de bienvenue et d'ouverture, des performances d'un orchestre scout et de l'expert britannique en survie Bear Grylls, et un spectacle de lumière mettant en vedette 500 drones.Cependant, à cause de la canicule, les adolescents souffrent des conditions extrêmes. Une jeune Allemande du nom de Nora a témoigné au micro de la KBS que cette fois-ci, il faisait beaucoup plus chaud qu’au dernier rassemblement auquel elle avait participé.À ce jour, déjà des centaines de cas de coup de chaleur ont été signalés. Toujours d’après le comité d’organisation, si les conditions écrasantes persistent, les activités se dérouleront en intérieur. Également, des espaces d'évacuation sont en préparation pour d’éventuelles averses.