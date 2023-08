Prix à la consommation : augmentation de 2,3 % en juillet

Photo : YONHAP News

L'inflation a ralenti en juillet en Corée du Sud. Selon les chiffres publiés aujourd'hui par l'Institut national des statistiques (Kostat), les prix à la consommation ont augmenté le mois dernier de 2,3 % en glissement annuel. Il s’agit de la hausse la moins importante depuis 25 mois. En effet, ces derniers temps, l’indice a continué de fléchir en passant de 4,8 % en février à 2,7 % en juin.Le ralentissement de la hausse en juillet s'explique notamment par la baisse des cours du pétrole. Les prix des produits pétroliers ont chuté de 26 % par rapport à un an plus tôt, enregistrant la baisse la plus marquée depuis le début de la publication de ces statistiques.Les prix des produits agricoles, d'élevage et de pêche ont également reculé de 0,5 % sur un an. Raison principale : la baisse des prix des viandes bovine et porcine. Il faut cependant noter que l'envolée des prix des légumes due principalement aux récentes pluies torrentielles n'a pas encore été répercutée dans les chiffres. Quant aux prix des repas pris hors domicile, leur hausse a décéléré à environ 5 % contre plus de 7 % en début d’année.Enfin, s'agissant des prix à la consommation de base, qui excluent les prix volatiles des produits agroalimentaires et pétroliers, leur augmentation s'est limitée à 3,9 %. Soit son plus bas niveau depuis avril dernier.Le Kostat estime toutefois que cette tendance baissière pourrait s'interrompre avec l'affaiblissement de l'effet de base et la récente hausse des cours internationaux de l’or noir.D'ailleurs, la Banque de Corée (BOK) a prévu que le taux d'inflation à la consommation devrait repartir à la hausse en août pour fluctuer autour de 3 % en fin d'année.