Cinéma : quatre films tentent de conquérir les spectateurs

Photo : YONHAP News

De nombreux films sud-coréens sont à l’affiche cet été. A commencer par « Smugglers » signé Ryoo Seung-wan jusqu’à « Concrete Utopia », qui a comme vedette Lee Byung-hun, au total quatre films tentent de conquérir le cœur des spectateurs.Après le très bon « Veteran », le réalisateur Ryoo propose cette fois-ci un film policier dont le décor repeint l’ambiance des années 70-80. Et en moins d’une semaine seulement après sa sortie, le long-métrage a déjà séduit plus de 2 millions de spectateurs en Corée du Sud.Deux autres oeuvres, aux charmes totalement opposés, sortent aujourd’hui dans les salles obscures. Le premier est « Ransomed ». Il s’agit d’un film d’action de Kim Seong-hun, à qui on doit « Tunnel » et la série « Kingdom » sur Netflix. Peut-être une impression de déjà vu, mais pour le réalisateur, un film est comme un plat. D’après ses mots, même si l’ingrédient principal est le même, un cuisinier peut changer du tout au tout son produit final en l’utilisant de différentes façons. Au spectateur de juger !Dans un tout autre genre, « The Moon », une œuvre de science-fiction de Kim Yong-hwa. Ce dernier, rappelons-le, est le réalisateur d’« Along with the Gods : The Last 49 Days ». Pour son nouveau long-métrage, il a eu recours à tous les effets spéciaux qui ont été développés avec le temps dans le cinéma sud-coréen.Enfin sur les écrans la semaine prochaine, « Concrete Utopia », un film qui met l’accent sur l’humain plutôt que sur les catastrophes. La star Lee Byung-hun qui incarne le rôle principal a déclaré qu’il s’agissait pour lui d’une très bonne surprise et ce film pourrait être du jamais vu pour les jeunes spectateurs d’aujourd’hui.