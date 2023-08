Financial Times : Washington souhaite un renforcement de la coopération sécuritaire trilatérale avec Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

Alors qu'un sommet entre les présidents sud-coréen et américain et le Premier ministre japonais est prévu le 18 août à Camp David, les Etats-Unis souhaiteraient inclure, dans une déclaration commune à adopter lors de cette rencontre, une clause obligeant ses alliés asiatiques à se consulter au cas où ils seraient attaqués. C'est ce qu'a rapporté mardi le Financial Times.D'après le quotidien économique britannique, l'administration américaine espérerait indiquer dans ce document que les trois pays ont un « point de vulnérabilité commun », une expression qui ferait allusion à la Corée du Nord et à la Chine. Si cette information est correcte, Washington semble vouloir intensifier la coopération entre Séoul et Tokyo en matière de sécurité afin de renforcer sa force de dissuasion faces aux menaces nord-coréenne et chinoise dans la région indopacifique.Notons que les USA ont conclu un accord de défense mutuelle avec la Corée du Sud et le Japon respectivement, mais il n'existe pas de tel mécanisme de coopération sécuritaire entre ces deux derniers.La collaboration à trois en matière de sécurité a connu en effet peu de progrès jusqu’à présent en raison notamment de l'histoire douloureuse entre la Corée du Sud et le Japon. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Yoon Suk-yeol, les relations bilatérales ont commencé à s'améliorer, ce qui donne un certain espoir au pays de l’Oncle Sam.Interrogé sur ce dossier lors d'un briefing hier, le porte-parole du département américain de la Défense, Patrick Ryder, a affirmé, sans entrer en détails, que Washington travaillerait en étroite collaboration avec Séoul et Tokyo pour faciliter la communication par tous les moyens nécessaires afin d'assurer la paix et la stabilité régionales.