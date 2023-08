Photo : YONHAP News

La Corée du Sud continue de suffoquer et les fortes chaleurs ont causé plusieurs morts.Selon l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), entre le 20 mai et hier, 16 décès attribuables aux températures élevées ont été recensés. 13 de ces victimes sont mortes après le 28 juillet.Pendant la même période, un total de 1 284 personnes ont signalé des problèmes de santé liés à la chaleur. Le plus grand nombre dans la tranche horaire de 10h à midi (18,2 %). Vient ensuite celle entre 15 et 16h (12,7 %).Sans surprise, les plus de 65 ans sont les plus touchés. De fait, ils représentent 28,9 % de l’ensemble des cas signalés.La KDCA appelle à la plus grande vigilance, l’épisode caniculaire devant se poursuivre au moins jusqu’au début de la semaine prochaine.