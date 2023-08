25e Jamboree Scout Mondial : 40 000 jeunes réunis sous la canicule

Photo : YONHAP News

La cérémonie d'ouverture du 25e rassemblement quadriennal des scouts, le Jamboree Scout Mondial, a été organisée hier à Saemangeum, dans la province de Jeolla du Nord.L'événement a consisté en divers programmes dont un concert de l'orchestre scout, un spectacle de lumière mettant en vedette 500 drones, des feux d'artifice et surtout une performance de Bear Grylls, le célèbre expert britannique en survie et présentateur de télévision.Le couple présidentiel, actuellement en vacances, a également participé à la cérémonie.Le président Yoon Suk-yeol, lui-même ancien scout, a souligné que le scoutisme qui enseigne l'indépendance, la responsabilité, le dévouement et le patriotisme, pourra former de grands leaders de la société. Et de remercier les bénévoles et le corps médical qui soutiennent le rassemblement.Cette année, la Corée du Sud a accueilli plus de 40 000 jeunes scouts de 150 pays, un record pour cet événement quadriennal.Les participants séjournent sous des tentes et cuisinent eux-mêmes. Sont également prévus l’apprentissage de techniques de survie, des échanges culturels et un concert de K-pop.Néanmoins la canicule reste un grand souci pour les organisateurs qui ont déjà recensé jusqu'ici 400 cas d’insolation et autres problèmes liés à la chaleur étouffante.Lors de cette cérémonie, plus de 80 jeunes ont souffert de coup de chaleur et de déshydratation. Le centre de lutte contre les incendies de la région a d'ailleurs demandé l'arrêt de l'événement. Et la police locale a également été mobilisée pour aider les secouristes.Le comité d'organisation a cependant cherché à rassurer tout le monde en expliquant qu'en cas de canicule insupportable, les participants seraient à l'abri dans un grand gymnase. Et d'ajouter que le raccourcissement des programmes était également en discussion.