Canicule : le gouvernement se prépare à une forte augmentation de la consommation d'électricité

Photo : YONHAP News

Suite à la chaleur continue qui s'abat sur la Corée du Sud depuis plus d'une semaine, la consommation d'électricité grimpe et sa demande devrait atteindre son pic le 10 août.Selon le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, la consommation prévue en électricité jeudi prochain dans l'après-midi sera entre 92,5 et 97,8 GW.Cette estimation est similaire à celle annoncée en juin dernier, mais le problème de l'offre demeure toujours.A l’époque, le gouvernement avait fait savoir que le total des capacités nationales dépasserait cet été la barre des 106 GW, un record historique.Mais le réacteur 2 de Hanvit a connu une panne le mois dernier et les nouvelles centrales ont tardé à produire de l'électricité. D'où 2,6 GW perdus, l'équivalent de la production de deux réacteurs.L'exécutif se veut pourtant rassurant grâce à ses réserves comprises entre 6 et 11 GW, un volume suffisant pour couvrir le pic de la consommation. Sauf que la météo n'est pas un élément prévisible.Toutefois, si les réserves d'électricité tombent sous les 10,7 GW, le gouvernement imposera une réduction de consommation aux entreprises déjà engagées en ce sens tout comme aux organismes publics.Si le seuil descend sous les 7,5 GW, les capacités de production des centrales au charbon seront augmentées. Enfin, si les réserves passent sous la barre des 5,5 GW, la tension électrique sera réduite.