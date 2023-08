Tokyo Shimbun : importante délégation nord-coréenne aux Championnats du monde de taekwondo à Astana

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord envisage d’envoyer une délégation forte de quelque 100 athlètes et staff aux Championnats du monde de taekwondo de la Fédération internationale de taekwondo (ITF). C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le journal japonais Tokyo Shimbun. La compétition aura lieu au Kazakhstan du 19 au 26 août.A en croire des responsables concernés du régime de Kim Jong-un, cités par le quotidien, la délégation partira le 17 août pour se rendre d’abord à Pékin en train ou en autocar via Dandong, la ville chinoise située à la frontière entre les deux pays, avant de gagner en avion Astana, la capitale du pays organisateur de l’événement.Le Nord n’a pas dépêché d’athlètes à des rencontres sportives internationales, dont les JO d’été de Tokyo, depuis la fermeture de ses frontières, en janvier 2020, du fait de la pandémie de COVID-19.Le royaume ermite entend prendre part aussi aux Jeux asiatiques, qui s’ouvriront le mois prochain à Hangzhou dans l’empire du Milieu. Selon plusieurs médias, pas moins de 200 athlètes, staff et officiels nord-coréens y seront présents.