L'indice de bonheur est de 6,68 sur 10 en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens ne se sentent pas très heureux. C'est ce que résume un rapport sur l'indice de bonheur rendu public aujourd'hui par l'Administration sud-coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA).L'étude a été réalisée en s'appuyant sur l'enquête sur la santé des collectivités locale menée en 2015 auprès de 226 545 citoyens âgés de 19 ans et plus (102 284 hommes et 124 261 femmes).Selon le rapport, l'indice de bonheur est de 6,68 sur 10 et seulement 34,7 % des répondants se sentent heureux. Les hommes sont très légèrement plus heureux que les femmes, 35,4 % contre 34,2 %.Par cycle de vie, 39,5 % des sondés âgés entre 19 et 44 ans ont répondu être heureux. Mais plus on monte dans les âges, plus cet indice de perception subjective du bonheur baisse pour s'établir à 25,7 % chez les 75 ans et plus. Un chiffre qui reflète les taux élevés de pauvreté et de suicide parmi la population en âge avancé.Les diplômes ainsi que les revenus jouent certainement un rôle dans cette situation. Dans le détail, l'indice du bien-être n'est que de 25 % chez individus ayant fréquenté seulement l'école primaire alors que ce chiffre atteint 44 % pour les diplômés universitaires. Près que la moitié des personnes gagnant 5 millions de wons par mois, soit environ 3 519 euros, sont satisfaites de leur vie. Mais ce nombre chute jusqu'à 23,1 % pour les revenus de moins de 1 million, une somme équivalente à 704 euros.La vie sociale a également une influence sur la perception du bonheur. Ainsi, le bénévolat, la religion, les loisirs, les bonnes relations avec les familles et les amis contribuent à une perception du bonheur plus grande. Ajoutons que se sentir en bonne santé, se satisfaire de sa situation matérielle, prendre le petit-déjeuner tous les jours et même bien dormir, tous ces éléments apportent un plus au sentiment de bien-être.En revanche, ceux qui ne bénéficient pas de services médicaux adéquats, ou souffrent de maladies chroniques telles que le diabète, se sentent moins heureux. Le tabac et l'alcool nuisent également à la perception du bonheur.