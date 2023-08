Niger : Séoul étend son alerte aux voyages jusqu’à la capitale

Photo : YONHAP News

Séoul a également émis hier une alerte aux voyages de niveau 3 sur une échelle de quatre, à Niamey, la capitale du Niger, comme il avait d’ores et déjà lancé le même avertissement sur les autres villes et régions de ce pays d’Afrique de l’Ouest, en proie à un coup d’Etat depuis la fin juillet. Il s’agit d’une recommandation à ses ressortissants de quitter le pays en question.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le Niger a fermé partiellement ses frontières et ses aéroports et la situation y est confuse, notamment en raison de pillages et d’incendies.14 sud-Coréens étaient présents sur le sol nigérien. Trois d’entre eux ont été évacués par un avion spécialement affrété par la France. Ils sont arrivés à Paris dans la nuit de mercredi à jeudi, heure locale. Les 11 autres sont toujours sur place.La Corée du Sud n’a pas de représentation permanente au Niger. Son ambassade en Côte d’Ivoire assure la mission auprès de Niamey.