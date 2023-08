25e Jamboree Scout Mondial : les partis politiques demandent des mesures de sécurité

Photo : YONHAP News

Face au nombre croissant d'incidents liés à la forte chaleur chez les participants du 25e Jamboree Scout Mondial, tous les partis politiques ont demandé au gouvernement la mise en œuvre de mesures appropriées très rapidement.A l'issue de la réunion du Conseil suprême de son parti, Yoon Jae-ok, le patron du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a annoncé aux journalistes que son parti appellerait le gouvernement à prendre des mesures de sécurité et à examiner la situation sur place.Kim Byeong-min, un autre élu de la formation présidentielle, a déploré que même les produits de base tels que l'eau et la glace n'étaient pas suffisamment fournis, avant de demander à l'organisateur et à l'exécutif de ne pas épargner leurs efforts pour que ce rassemblement se déroule en toute sécurité.De son côté, Kim Han-gyu, le porte-parole du Minjoo, le 1er parti de l'opposition, a jugé peu satisfaisants les préparatifs gouvernementaux liés à cette réunion d'envergure de jeunes. Et de toujours demander la réaction plus active de l'exécutif.Lors de la cérémonie d'ouverture du 25e rassemblement quadriennal des scouts, tenue hier à Saemangeum, dans la province de Jeolla du Nord, 88 participants souffrant de vertige et d’insolation ont été transportés aux urgences.