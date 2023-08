Yoon, Biden et Kishida pourraient discuter de l’ouverture d’un téléphone rouge à Camp David

Photo : KBS News

Les dirigeants sud-coréen, américain et japonais pourraient discuter de la possibilité d’ouvrir un « téléphone rouge » entre eux, lors de leur prochain sommet, prévu le 18 août à Camp David, et ce pour faciliter leur communication. C’est ce qu’a annoncé un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan lors d’un entretien avec une agence de presse sud-coréenne aujourd’hui.Un autre de ses collègues du cabinet de Yoon Suk-yeol a lui aussi affirmé qu’« il serait souhaitable de renforcer leur coopération d’abord via une ligne directe, avant d’établir une alliance militaire entre les trois nations ».Si ce canal de communication est ouvert, il pourra servir notamment à réagir au plus vite aux provocations nucléaire et balistique de Pyongyang.Pour rappel, Yoon et Joe Biden ont promis « une planification nucléaire conjointe » dans leur déclaration, signée en avril à Washington.A noter aussi que si le téléphone direct est créé, la coopération sécuritaire à deux entre le pays du Matin clair et les Etats-Unis, pourrait se hisser à une trilatérale avec l’archipel. Si tel est le cas, Séoul et Tokyo pourront opérer un plus grand rapprochement à la hauteur de celui d’alliés, comme le souhaite justement l’administration de Joe Biden.